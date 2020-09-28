В Сумах 178 новых случаев коронавируса

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 178 новых случаев заболевания COVID-19. Один пациент умер, один вылечился. Всего 3437 горожан заболели COVID-19, 857 пациентов выздоровело, 34 умерло, лечатся 2646.
По состоянию на 5 октября в Сумской области 5453 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
За последние сутки в Сумской области подтверждено 282 случая заболевания коронавирусной болезнью....
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Сумская биатлонистка Вита Семеренко сдала положительный тест на коронавирус и не поехала с командной на сбор в Германию....
На утро 4 октября на Сумщине подтверждено уже 5171 случаев заболевания COVID-19....