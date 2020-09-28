В Сумах 178 новых случаев коронавируса Об этом сегодня, 5 октября, во время аппаратного совещания сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за последние сутки в Сумах подтверждено 178 новых случаев заболевания COVID-19. Один пациент умер, один вылечился. Всего 3437 горожан заболели COVID-19, 857 пациентов выздоровело, 34 умерло, лечатся 2646.