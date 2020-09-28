На Сумщине очередной рекорд по заболевшим COVID-19

Об этом сегодня, 5 октября, во время аппаратного совещания сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.
По ее словам, за воскресенье выявили болезнь у 282 жителей области, - всего с начала эпидемии 5453. Два человека умерло, - всего 80. 6 пациентов выздоровели, - всего 1936.
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