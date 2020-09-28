Мэр Сум анонсировал масочный режим везде В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в Сумах будут принимать радикальные меры.

Об этом предупредил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 5 октября, во время аппаратного совещания.

- Вы видите, какие цифры у нас за последние недели, - обратился он к подчиненным. – Сегодня у нас заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будем вводить новые ограничения. Но прежде всего нам нужно повысить контроль. Это касается особенно общественного транспорта. Будем увеличивать количество мобильных групп, которые будут следить за соблюдением масочного режима, дезинфекцией и т.д. Также не исключаю, что придется вводить масочный режим везде, в том числе на улице независимо от того, где вы находитесь.