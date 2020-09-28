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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02157

В генпрокуратуру «накапали» на реконструкцию Театральной площади в Сумах

Строительство памятника Небесной сотне также будет проверено.

- Что это у меня за информация, что кто-то написал письмо в генеральную прокуратуру по ремонтным работам на Театральной площади и по памятнику Небесной сотне? – спросил мэр Сум Александр Лысенко у начальника управления капитального строительства Виталия Шилова. – В чем вопрос?

- Ну, я точно не писал и первый раз об этом слышу, - ответил тот. – Будут вызывать - будем отвечать.

- Вы объясните, что памятник Небесной сотне делается не за бюджетные средства. Если тот, кто пишет письма в генеральную прокуратуру, не понимает, то мы можем объяснить. И детская площадка там устанавливается также не за бюджетные средства. Там есть спонсорские средства, которые люди выделили и не хотят говорить, что это они. Такая у них позиция.

Право
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