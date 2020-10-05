На Сумщине уже 5453 случая заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 5 октября в Сумской области 5453 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 282 человек (Сумы - 178, Шостка - 3, Конотоп - 26, Ромны - 5, Ахтырка – 15, Глухов - 2, Лебедин - 4, Белопольский р-н - 3, Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 2, Недригайловский р-н - 7, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 1, Роменский р-н - 5, Сумской р-н - 27, Тростянецкий р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 летальных случаев, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы, Глухов).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 1936 человек, из них за минувшие сутки - 6 (Сумы - 1, Ахтырка - 3, Лебедин - 1, Тростянецкий р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 3437 случаев заболевания, в Сумском районе - 368, Белопольский район - 136, Бурынский район - 34, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 39, Глуховский район – 27, г. Конотоп - 271, Конотопский район - 64, Краснопольский р-н - 53, Кролевецкий район - 115, г. Лебедин - 112, Лебединский р-н – 18, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 96, г. Ахтырка - 133, Ахтырский р-н - 34, Путивльский район - 16, г. Ромны - 149, Роменский район - 68, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 98, г. Шостка - 124, Шосткинский р-н - 8, Ямпольский р-н - 10.