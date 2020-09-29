В Сумах две школы перешли на онлайн-обучение В связи с обострением ситуации с заболеванием COVID-19 сумские школьники уходят на дистанционное обучение.

Об этом сегодня, 5 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горуправления образования Антонина Данильченко.

- Говоря о ситуации с коронавирусом, хочу сказать, что уже на дистанционную работу переведено классическую гимназию и школу № 30, - поделилась она. – В соответствии с постановлением № 848 приостановили деятельность заведений до стабилизации ситуации, потому что в них более 50% учеников были контактными с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего по городу у нас выявлено у 17-ти учеников в 12-ти школах и у 60-ти работников в 22-х школах, а также у 4 работников в 3-х дошкольных заведениях. На самоизоляции находятся 70 классов и 105 работников.