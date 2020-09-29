Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19 За последние сутки в Сумской области подтверждено 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше новых случаев зафиксировано только в Харьковской области – 446 и Киеве – 286. Всего в Сумской области 5453 случая заболевания. По общему количеству область на 16-ом месте.