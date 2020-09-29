Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19

Больше новых случаев зафиксировано только в Харьковской области – 446 и Киеве – 286.
Всего в Сумской области 5453 случая заболевания. По общему количеству область на 16-ом месте.
В связи с обострением ситуации с заболеванием COVID-19 сумские школьники уходят на дистанционное обучение....
По состоянию на 5 октября в Сумской области 5453 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
За последние сутки в Сумской области подтверждено 282 случая заболевания коронавирусной болезнью....
Об этом сегодня, 5 октября, во время аппаратного совещания сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 4 октября в Сумской области 5171 случай заболевания коронавирусной инфекцией....