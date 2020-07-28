В Шостке произошло смертельное ДТП

О дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в полицию сообщил оператор спецлинии «103». На указанное место выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что 22-летний водитель ВАЗ-2106, двигаясь из города в направлении села Ображеевка, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на бетонную опору теплосети. В результате дорожной аварии погиб 23-летний пассажир легковушки. Сам же водитель получил телесные повреждения и «скорой» был доставлен в больницу.
По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого выясняются причины и обстоятельства дорожной аварии.
Правоохранители призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными на дороге, не садиться за руль транспортного средства в состоянии опьянения, проявлять взаимоуважение друг к другу и обязательно учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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