В Сумах во время фестиваля «Путь домой» из приюта забрали десять животных 4 октября возле Альтанки устроили фестиваль «Путь домой».

Во время мероприятия волонтеры устроили в семьи бездомных животных, которые находятся в центре передержки Сумского общества защиты животных.

По итогам из приюта забрали четыре взрослые собаки, два щенка и четыре кота. Об этом сообщает общество защиты животных на странице в Фейсбуке.

Также во время мероприятия представители патрульной полиции в Сумской области рассказывали людям о противодействии относительно жестокого обращения с животными и о наказании за такие действия в соответствии с уголовным кодексом.

В программе - были лотерея, развлекательная программа, пишет Суспільне.