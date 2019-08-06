На Сумщине будут судить рецидивиста за разбойное нападение на подростков Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего конотопчанина, который совершил разбойное нападение на парня и двух девушек.

«ЧП произошло 13 августа 2020 года около 11 часов в Конотопе вблизи озера Кандыбино. На трех подростков в возрасте 13 и 14 лет напал неизвестный мужчина и, угрожая физической расправой, требовал деньги и ценные вещи. Нападающий приставил к шее парня предмет, похожий на так называемую «заточку» и отобрал у него 25 гривен. Воспользовавшись моментом, когда нападающий прятал деньги, дети убежали», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

Уже через полчаса правоохранители разыскали нападающего. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и разбои местный житель. По ходатайству прокуратуры он был взят под стражу.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный лицом, ранее совершившим разбой) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.