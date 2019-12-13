На Сумщине из-за невнимательности взрослых в больницы попали двое малолетних детей

В Сумскую областную детскую клиническую больницы с термическим ожогом I-II степени госпитализирован двухлетний мальчик. Правоохранители выяснили, ожог малый получил в ванной комнате в результате неосторожного обращения с краном горячей воды.
В тот же день, в Конотопской ЦРБ доставлена 12-летняя девочка с многочисленными телесными повреждениями. Как установили сотрудники полиции, несовершеннолетняя конотопчанка получил травмы в результате падения с качелей.
Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей, а полицейские по каждому из этих фактов проводят соответствующие проверки.
Работники полиции констатируют: несчастные случаи стали возможными вследствие невнимательности родителей. И еще раз обращаются к взрослым с просьбой не оставлять в одиночестве маленьких исследователей, постоянно следить за ними и принимать все меры, чтобы дети не могли случайно травмироваться.
Бытовую химию, медикаменты, острые и режущие предметы следует хранить в недоступном для них месте. Закрывайте специальными заглушками розетки. Продумайте, где и как лучше хранить бытовую технику по возможности оборудуйте дверцы шкафа или ящик замком. Следите, чтобы в руки ребенка не попали батарейки.
Что же касается подростков, то взрослым следует предупредить их о тех опасностях, с которыми они могут столкнуться во время досуга, занятий спортом или в какие-то других ситуациях вне дома.
Следуйте этим простым правилам, и вам не придется корить себя за собственную мгновенную невнимательность и детские страдания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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