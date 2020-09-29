Сумчан запрошують на виставку Олександра Яловенка «З любов'ю до України»

Портрети відомих діячів мистецтва, культури та історичних особистостей, котрі зробили неоціненний внесок в розвиток Сум та України, а також картини на різну тематику представлені в експозиції.
Переглянути виставку можна з 6 до 18 жовтня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних умов.
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