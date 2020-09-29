Сумчан запрошують на виставку Олександра Яловенка «З любов'ю до України» Сумська міська галерея презентує виставку живопису Олександра Яловенка "З любов'ю до України".

Портрети відомих діячів мистецтва, культури та історичних особистостей, котрі зробили неоціненний внесок в розвиток Сум та України, а також картини на різну тематику представлені в експозиції.

Переглянути виставку можна з 6 до 18 жовтня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних умов.