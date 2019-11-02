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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике

3-4 октября в Житомире прошел Чемпионат Украины по спортивной аэробике среди юношей и молодежи.

Сборная команда Сумской области (ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Сумы», КДЮСШ № 1) завоевала золото в категории «тройки кадеты»: Сергиенко София, Фоменко Карина, Буркотенко Екатерина. В этой же категории Лукаш Анастасия, Муравщик Елизавета и Серик Ольга заняли 3-е место.

Муравщик Елизавета, Артюхова Дарья, Ворожка Виктория, Лукаш Анастасия, Галета Арианна и Бангоян София завоевали «серебро» в категориях аэро-дэнс и аэро-степ.

Второе место в категории «степ дети» взяли Воловик Ева, Соломка Аглая, Бодяк Александра, Панова Анна, Вакула Маргарита и Гаврилова Александра.

«Золото» в категории «пары кадеты» завоевали Серик Ольга и Серик Ярослав.

В категории «группы кадеты» Сергиенко София, Фоменко Карина, Ломонос Матвей, Касьяненко Анастасия и Буркотенко Екатерина заняли 3-е место.

Также 3-е место в категории «группы дети» у Устик Алины, Долгушевой Марии, Алексенко Илоны, Шульженко Киры и Бангоян Карине.

В индивидуальных выступлениях среди девушек-кадетов Сергиенко София заняла 2-е место, Серик Ольга - 3-е.

В индивидуальных выступлениях среди девушек в категории «дети» «серебро» завоевала Шевченко Мария.

В индивидуальных выступлениях среди юношей-кадетов Ломонос Матфей – 1-е место, Серик Ярослав – 2-е место.

В категории «тройки дети» 2-е место у Шевченко Марии, Воловик Евы и Соломки Аглаи.

Подготовили спортсменов тренеры Оксана Дубинская, Наталья Фастова, Великодная Екатерина, Корниенко Анна, Дух Ирина и Фуртат Марина.

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