На Сумщине во время ликвидации пожара в доме обнаружили тело человека 4 октября в 16:17 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Спортивная в пгт Недригайлов.

На вызов выезжал дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Через 6 минут пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил веранду, кровлю и перекрытие дома на площади до 10 кв.м. Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В 16:55 пожар был локализован, в 17:22 - ликвидирован. На место происшествия обнаружено тело мужчины, 1980 года рождения.

Допустимая причина пожара - неосторожность при курении.

К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.