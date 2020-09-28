На Сумщине во время ликвидации пожара в доме обнаружили тело человека

На вызов выезжал дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 6 минут пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент огонь охватил веранду, кровлю и перекрытие дома на площади до 10 кв.м. Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В 16:55 пожар был локализован, в 17:22 - ликвидирован. На место происшествия обнаружено тело мужчины, 1980 года рождения.
Допустимая причина пожара - неосторожность при курении.
К ликвидации пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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