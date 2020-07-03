На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ 4 октября реализуя заранее полученную сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информацию о возможной противоправной деятельности, пограничники задержали гражданина Украины, который намеревался незаконно попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска.

Пограничный патруль на окраине населенного пункта Барановка, что в Глуховском районе, остановил автомобиль марки «Mercedes-Benz», который двигался в направлении границы. Кроме водителя, в транспортном средстве в качестве пассажира находился наш соотечественник - житель Ривненской области.

В ходе общения правоохранители выяснили, что мужчина в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска. Правонарушитель также рассказал, что он выбрал именно такой способ пересечь границу в связи с тем, что ему запрещен въезд в Россию.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины 39-летнему мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.