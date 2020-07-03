Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52201

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ

4 октября реализуя заранее полученную сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информацию о возможной противоправной деятельности, пограничники задержали гражданина Украины, который намеревался незаконно попасть в РФ вне установленных пунктов пропуска.

Пограничный патруль на окраине населенного пункта Барановка, что в Глуховском районе, остановил автомобиль марки «Mercedes-Benz», который двигался в направлении границы. Кроме водителя, в транспортном средстве в качестве пассажира находился наш соотечественник - житель Ривненской области.

В ходе общения правоохранители выяснили, что мужчина в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска. Правонарушитель также рассказал, что он выбрал именно такой способ пересечь границу в связи с тем, что ему запрещен въезд в Россию.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины 39-летнему мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Право Пограничники

По тематике

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники
21.09.2020 08:03

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске....

28.07.2020 16:58

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине (видео)

27 июля недалеко от пункта пропуска «Юнаковка» на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России....

Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні
10.07.2020 10:14

Сумські прикордонники про порядок використання малих літальних апаратів в прикордонні

Сумський прикордонний загін продовжує інформувати громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань....

На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска
07.07.2020 10:19

На Сумщине восстановлена возможность пешего пересечения границы в функционирующих пунктах пропуска

C 7 июля на участке Восточного регионального управления ГПСУ восстановлено возможность пешего пересечения границы с Россией....

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
03.07.2020 12:58

Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань

З цією метою Сумський прикордонний загін започатковує цикл інформаційних повідомлень з метою роз’яснення громадянам правил в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування...

Новости

На Сумщине уже 5453 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
В Сумах живодер зарезал собаку на глазах у детей (фото)
Сегодня 20:32
Судей Сумского апелляционного суда привлекли к ответственности за небрежность при рассмотрении уголовного дела
Сегодня 20:27
На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ
Сегодня 17:52
Учительница с Сумщины получила специальный приз премии Global Teacher Prize Ukraine
Сегодня 17:38
В Сумах автобусный маршрут №62 продлен до Тимирязевки
Сегодня 17:02
В Сумах горел гараж
Сегодня 16:44
В Сумах пройдут соревнования по дуатлону
Сегодня 16:09
Сумская боксерша взяла «бронзу»
Сегодня 16:03
В Сумах патрульные устроили погоню за велоугонщиком
Сегодня 15:39
Умер почетный президент Федерации шахмат Сумщины
Сегодня 15:22
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Сегодня 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Сегодня 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Сегодня 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
Вчера 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.