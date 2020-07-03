На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ

Пограничный патруль на окраине населенного пункта Барановка, что в Глуховском районе, остановил автомобиль марки «Mercedes-Benz», который двигался в направлении границы. Кроме водителя, в транспортном средстве в качестве пассажира находился наш соотечественник - житель Ривненской области.
В ходе общения правоохранители выяснили, что мужчина в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска. Правонарушитель также рассказал, что он выбрал именно такой способ пересечь границу в связи с тем, что ему запрещен въезд в Россию.
Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины 39-летнему мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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