В Глухове полиция раскрыла грабеж

В Глуховский отдел полиции с заявлением о грабеже обратился житель районного центра. Как рассказал правоохранителям 33-летний мужчина, он вместе с двумя своими приятелями отдыхал в лесопосадке в черте города. Весь отдых заключался в том, что мужчины пили алкогольные напитки и вели разговоры на разные темы. А, как известно, где пьют там и бьют. Поэтому очень скоро, между двумя мужчинами из компании возникла словесная ссора со взаимными оскорблениями и обвинениями, которая переросла в драку. Во время драки, у 41-летнего мужчины из кармана выпал дорогой мобильный телефон. Тот не заметил его потерю, однако это заметил его обидчик, и, воспользовавшись моментом, быстро поднял его с земли и положил в карман.
Впоследствии все трое разошлись по домам. И только потом, один из них обнаружил потерю «мобилки» и сообщил о своих подозрениях в полицию. Полицейские быстро разыскали грабителя и изъяли у него чужой гаджет.
В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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