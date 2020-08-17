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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13539

Треть Сум может остаться без тепла

До начала отопительного сезона осталось совсем мало времени, а «Котельная северного промузла» задолжала 9 млн грн АО «Сумыгаз».

Это высокий риск для тысяч домохозяйств Сум не получить тепло в квартирах вовремя.

«Мы обращаемся к руководству котельной АО «Сумское НПО» с просьбой о необходимости принять все возможные меры для своевременного начала подачи тепла в дома в Сумах. В частности, определить источники финансирования задолженности за услугу распределения природного газа», - отметили в АО «Сумыгаз».

В настоящее время есть все основания считать, что отопительный коллапс прошлого года может повториться. Сейчас задолженность «Котельные северного промузла» перед АО «Сумыгаз» с начислениями за сентябрь составила 9,1 млн грн. И это менее чем за две недели до начала отопительного сезона.

Напомним, что согласно Кодексу ГРС и договорных основ между участниками газового рынка, услугу распределения и номинации на газ получат только те предприятия, которые либо погасят до сентября задолженности, или реструктуризируют долг. Сейчас у КСПУ отсутствуют и первое, и второе.

Со своей стороны газовики Сумщины завершают подготовку сетей к самой юлдбшой сезонной нагрузке и готовы к началу отопительного периода. До этого времени руководство АО «Сумское НПО» не обращались в АО «Сумыгаз» по срокам погашения задолженности и порядка подачи тепла жителям города. А ситуация, которая сложилась с расчетами за распределение газа, вызывает сомнения относительно своевременного пуска газа в котельную в октябре.

Общество КСПУ Отопительный сезон Сумыгаз

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