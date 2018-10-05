Учительница с Сумщины стала заслуженной

Так, за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм постановляю звание «Заслуженный работник образования Украины» присвоено Ольге Николаевне Мирошниченко - директору Ворожбянского учебно-воспитательного комплекса (общеобразовательная школа I-II ступеней - дошкольное учебное заведение № 4 Белопольского райсовета). На этот раз она оказалась единственным представителем Сумщины, которого отметили наградой по случаю профессионального праздника.
В указе президента Украины №300/2018 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня работников образования» отмечены четверо учителей с Сумщины....