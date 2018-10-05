Учительница с Сумщины стала заслуженной По случаю Дня учителя президент наградил педработников государственными наградами Украины.

Так, за значительный личный вклад в развитие национального образования, подготовку квалифицированных специалистов, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность и высокий профессионализм постановляю звание «Заслуженный работник образования Украины» присвоено Ольге Николаевне Мирошниченко - директору Ворожбянского учебно-воспитательного комплекса (общеобразовательная школа I-II ступеней - дошкольное учебное заведение № 4 Белопольского райсовета). На этот раз она оказалась единственным представителем Сумщины, которого отметили наградой по случаю профессионального праздника.