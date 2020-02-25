Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины 3 октября в Вышгороде прошел Открытый чемпионат Украины по киокушинкай каратэ IFK.

В турнире приняли участие около 250 спортсменов возрастом 10-17 лет.

Команду ОО «ДМСК киокушинкай каратэ» из Ромен представляло 11 спортсменов. Чемпионом стал Арсен Демченко, серебряными призерами Максим Попадинец и Арсен Сергиенко, бронзовыми - Артур Пелипенко, Никита Деркач и Константин Марченко.

Подготовил спортсменов тренер Александр Прядка.