Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины

В турнире приняли участие около 250 спортсменов возрастом 10-17 лет.
Команду ОО «ДМСК киокушинкай каратэ» из Ромен представляло 11 спортсменов. Чемпионом стал Арсен Демченко, серебряными призерами Максим Попадинец и Арсен Сергиенко, бронзовыми - Артур Пелипенко, Никита Деркач и Константин Марченко.
Подготовил спортсменов тренер Александр Прядка.
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