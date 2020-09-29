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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39120

В Сумах патрульные устроили погоню за велоугонщиком

Сумские патрульные задержали мужчину, который, вероятно, похитил велосипед.

Возвращаясь с патрулирования автодороги Н 12 «Сумы – Полтава», на улице Степана Бандеры инспекторы увидели мужчину, который неторопливо ехал на велосипеде. Двухколесное транспортное средство было очень похоже на то, что этой же ночью похитили на улице Металлургов. Решив проверить его, инспекторы остановились на обочине. Но мужчина, увидев патрульных, быстро помчался по улице Засумская. Далеко гражданин не уехал, ведь его оперативно догнали и задержали стражи порядка.

Проверив личность сумчанина, патрульные выяснили, что в 23-летнем возрасте он имеет не одну судимость за совершение уголовных преступлений против собственности. Впоследствии он признался, что действительно похитил велосипед.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право
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