На Сумщине почтальон обворовывал пенсионеров Как установили сотрудники Белопольского отделения полиции, 27-летний молодой человек собирал у пенсионеров деньги на коммунальные выплаты, однако собранные суммы на счета предприятий так и не поступали.

В полицию обратились несколько жителей одного из сел района. Пожилые люди жаловались на то, что они оплачивали коммунальные платежи через соответствующие услуги местного отделения связи, однако квитанции поступали с начисленными долговыми суммами.

«Наши сотрудники провели соответствующие проверки, и установили, что почтальон, собирая у пенсионеров деньги на оплату коммунальных платежей, выписывал людям квитанции о принятых суммах, однако средства не перечислял дальше, а присваивал, - комментирует Игорь Кисилев, начальник Белопольского отделения полиции. - Сейчас следователи уже доказали причастность молодого человека по крайней мере к шести таким эпизодам, и объявили ему подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно)».

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают и других лиц, пострадавших от действий злоумышленника. Ему грозит ответственность в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.