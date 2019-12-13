В Сумах пройдут соревнования по дуатлону

То, что планировалось провести в апреле, пришлось перенести на осень. И вот, 11 октября – дуатлон-спринт в Сумах: 5 км бег + 20 км вело + 2,5 км бег по улицам города. Старт и финиш на пл. Независимости.
Еще есть возможность зарегистрироваться до 8 октября.
Также организаторы ищут волонтеров. Заполнить анкету можно здесь.
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