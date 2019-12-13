В Сумах пройдут соревнования по дуатлону 11 октября в Сумах пройдет дуатлон-спринт.

То, что планировалось провести в апреле, пришлось перенести на осень. И вот, 11 октября – дуатлон-спринт в Сумах: 5 км бег + 20 км вело + 2,5 км бег по улицам города. Старт и финиш на пл. Независимости.

Еще есть возможность зарегистрироваться до 8 октября.

Также организаторы ищут волонтеров. Заполнить анкету можно здесь.