США объяснили последствия санкций против нардепа от Сумщины Деркача, назвав его агентом РФ (видео)

10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против народного депутата от Сумщины Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США, напомнили в посольстве.
"Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире.
Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции.
Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует ли мне беспокоиться?". Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций.
Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она владеет?", - тоже будет "да". Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, тоже могут считаться заблокированными.
Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются независимо от того, перечислено ли именно эту юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесено в Список специально определеннх граждан и заблокированных лиц".
США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц", - говорится в сообщении.
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