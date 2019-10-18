Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23434

США объяснили последствия санкций против нардепа от Сумщины Деркача, назвав его агентом РФ (видео)

Посольство Соединенных Штатов Америки пояснило, что санкции, введенные против украинского нардепа Андрея Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.

10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против народного депутата от Сумщины Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США, напомнили в посольстве. 

"Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире.

Сегодня мы хотели бы напомнить частным лицам и компаниям, что означают эти санкции.

Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует ли мне беспокоиться?". Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций.

Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она владеет?", - тоже будет "да". Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, тоже могут считаться заблокированными.

Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются независимо от того, перечислено ли именно эту юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или иным образом внесено в Список специально определеннх граждан и заблокированных лиц".

США будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии, и продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц", - говорится в сообщении.


Политика Андрей Деркач Санкции

По тематике

Минфин США ввел санкции против нардепа от Сумщины Деркача
11.09.2020 15:00

Минфин США ввел санкции против нардепа от Сумщины Деркача

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного...

Россия сняла санкции с акционера Сумского НПО
21.04.2020 09:55

Россия сняла санкции с акционера Сумского НПО

Из российского списка санкций исключили украинского предпринимателя Вадима Новинского....

Суд наложил арест на землю стоимостью почти миллиард, связанную с нардепом от Сумщины (видео)
03.02.2020 19:19

Суд наложил арест на землю стоимостью почти миллиард, связанную с нардепом от Сумщины (видео)

Печерский районный суд города Киева наложил арест на участки ориентировочной стоимостью 930 млн грн, связанные с народным депутатом, мажоритарником из...

29.01.2020 11:30

Нардепам от Сумщины не дали денег из-за прогулов

В ноябре 2019 года 78 нардепам не выплатили почти 3 миллиона гривен за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях...

Нардеп от Сумщины вручил православную премию кремлевскому пропагандисту
18.10.2019 18:17

Нардеп от Сумщины вручил православную премию кремлевскому пропагандисту

В Киев приезжал ведущий «Россия-1», генеральный директор российского православного телеканала «Спас» Борис Корчевников....

view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Сегодня 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Сегодня 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Сегодня 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
Вчера 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.