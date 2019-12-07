На Сумщине нашли новую яблоню-колонию (видео) Новую яблоню-колонию в Сумской области открыл учитель биологии и экологии Владимир Литовка.

Нашел он ее в Роменском районе, во время одной из своих экспедиций. Сейчас преподаватель собирает документы, чтобы придать своей находке официальный статус, пишет Суспільне.

Владимир Литовка говорит: обнаружил ее случайно, среди нескольких заброшенных яблонь, на месте старого хутора.

«Привлекла внимание, потому что имела очень покрученный центральный ствол, расположенный горизонтально. Когда подошел ближе, то увидел, что от ствола, который лежал горизонтально, образовались вертикальные отростки. Немножечко откопал - и увидел дополнительные корни», - вспоминает он.

По его словам, это сорт – «Снежный кальвиль».

«Уникальное явление и можно назвать ее - мини яблоня-колония. Аналог кролевецкой яблони. Это за селом Плавнище, в одной из балок. Размещена она на распаеванной земле. Все это заброшенное, земля не обрабатывается. Это - склон и когда-то там были какие-то здания», - говорит он.

Впервые эту яблоню исследователь увидел 10 лет назад. С тех пор наблюдал за ней. По словам Литовки, в том месте есть две яблони, которые опустили свои ветви к земле, но прижились и пустили корни, превратившись в три новые деревья, только одной.

Исследователь хочет привлечь ученых и экологов к более тщательного изучения открытой им яблони, чтобы придать ей природоохранный статус.

До сих пор на Сумщине официально существует одна яблоня-колония - на Кролеветчине. Она - ботанический памятник природы общегосударственного значения. По сей день считается единственной уникальной яблоней в мире, размножается вегетативно, опуская ветви к земле, которые укореняются. Занимает кролевецкая яблоня-колония около 10 соток. Колонии около 220 лет.

Это - видео с ютюб-канала Владимира Литовки, которое он снял в мае 2020 года, когда яблоня цвела.