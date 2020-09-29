В Сумах пешеход попал под колеса авто Сегодня, 5 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Чорновола.

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, водитель автомобиля «Шкода Фабия» допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.

Проводится проверка, у обоих участников ДТП будут взята анализы на состояние опьянения.