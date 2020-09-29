В Сумах пешеход попал под колеса авто

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, водитель автомобиля «Шкода Фабия» допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Мужчина получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
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