Пандемія не перепона: Сумська обласна філармонія відкрила 82-й сезон Майже півстоліття поспіль, 1 жовтня, у Всесвітній день музики філармонія відкриває концертний сезон.

Цьогоріч, на превеликий жаль, творчі плани відкоригувала складна ситуація з коронавірусом, та артисти філармонії не змінили своїм традиціям - о 18-00 розпочали концерт. Щоправда цього разу без глядачів. Однак, завдячуючи телеканалу АТВ, творчий вечір поціновувачі творчості артистів філармонії зможуть переглянути на телеекранах. Наразі готується до ефіру відеоверсія, яку буде репрезентовано як у мережі Інтернет, так і на телеканалі. Слідкуйте за анонсами, пише Сумська облрада.

Традиційно з днем музики усіх привітав колектив, що по праву вважається візитівкою Сумщини - лауреат міжнародних конкурсів, камерний оркестр старовинної та сучасної музики «РЕНЕСАНС», головний диригент – Борис Гончаренко. У концерті взяли участь солісти філармонії Тетяна Ластовецька, Дар’я Кочура, дебютувала талановита виконавиця, випускниця Одеської консерваторії Катерина Фесенко, органісти Олександр Желудков та Олена Когут, класичне тріо - Лариса Іванова (віолончель), Валентина Макарова (скрипка) та Олена Антонець (ф-но).

Звучали твори Дж.Россіні. І.Штрауса Ф. Легара. Л.Бетховена І Брамса.

У рамках відкриття сезону запланована ціла декада музики – це різножанрові концерти - класика, джаз, естрада, академічний вокал.

Артисти філармонії планують повторити концерт вживу, і мають надію, що це станеться зовсім скоро.

Нагадуємо: З метою запобігання поширення хвороби (COVID – 19), концерти у приміщенні КЗК СОР «Сумська обласна філармонія» призупинено з 29 вересня по 13 жовтня 2020 року включно.