Умер почетный президент Федерации шахмат Сумщины

Николай Егорович родился 28 августа 1947 года в с.Железняк Сумского района. На протяжении всей своей деятельности занимался организацией спортивных мероприятий и прилагал все усилия для достижения значимых результатов спортсменами Сумщины.
Обладая большой творческой энергией и патриотизмом, неутомимо проводил в жизнь планы по обеспечению, вовлечению и развитию спорта в области любителей спорта от юных до ветеранов.
Похоронили его сегодня, 5 октября.
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