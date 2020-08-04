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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Умер почетный президент Федерации шахмат Сумщины

2 октября после продолжительной болезни на 74-ом году жизни отошел в мир иной почетный президент Федерации шахмат Сумской области, член исполкома Федерации шахмат Украины, член общественного совета при Сумской облгосадминистрации, ректор общественно-политической организации «Палицынская академия» Николай Тимошенко.

Николай Егорович родился 28 августа 1947 года в с.Железняк Сумского района. На протяжении всей своей деятельности занимался организацией спортивных мероприятий и прилагал все усилия для достижения значимых результатов спортсменами Сумщины.

Обладая большой творческой энергией и патриотизмом, неутомимо проводил в жизнь планы по обеспечению, вовлечению и развитию спорта в области любителей спорта от юных до ветеранов.

Похоронили его сегодня, 5 октября.

Общество Утрата

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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