Умер почетный президент Федерации шахмат Сумщины 2 октября после продолжительной болезни на 74-ом году жизни отошел в мир иной почетный президент Федерации шахмат Сумской области, член исполкома Федерации шахмат Украины, член общественного совета при Сумской облгосадминистрации, ректор общественно-политической организации «Палицынская академия» Николай Тимошенко.

Николай Егорович родился 28 августа 1947 года в с.Железняк Сумского района. На протяжении всей своей деятельности занимался организацией спортивных мероприятий и прилагал все усилия для достижения значимых результатов спортсменами Сумщины.

Обладая большой творческой энергией и патриотизмом, неутомимо проводил в жизнь планы по обеспечению, вовлечению и развитию спорта в области любителей спорта от юных до ветеранов.

Похоронили его сегодня, 5 октября.