Учительница с Сумщины получила специальный приз премии Global Teacher Prize Ukraine Денежное вознаграждение и образовательное путешествие — специальный приз от куратора премии, телеведущей «1+1» Натальи Мосейчук – получила учитель начальных классов из Кролевца Виктория Щербакова.

Она обучает детей с инвалидностью. А учительница из Сум Виктория Ломака вошла в десятку лучших.

Победил же в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine Василий Дякив из Залещиков Тернопольской области. Победитель получил 250 000 гривен, поездку на самое большое образовательное событие Global Education and Skills Forum и год бесплатного обучения от организатора премии – «Освитории». Торжественная церемония награждения с красной дорожкой и праздничным концертом состоялась 3 октября возле Арки Дружбы народов.