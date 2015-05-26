Учительница с Сумщины получила специальный приз премии Global Teacher Prize Ukraine

Она обучает детей с инвалидностью. А учительница из Сум Виктория Ломака вошла в десятку лучших.
Победил же в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine Василий Дякив из Залещиков Тернопольской области. Победитель получил 250 000 гривен, поездку на самое большое образовательное событие Global Education and Skills Forum и год бесплатного обучения от организатора премии – «Освитории». Торжественная церемония награждения с красной дорожкой и праздничным концертом состоялась 3 октября возле Арки Дружбы народов.
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