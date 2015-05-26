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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:386

Учительница с Сумщины получила специальный приз премии Global Teacher Prize Ukraine

Денежное вознаграждение и образовательное путешествие — специальный приз от куратора премии, телеведущей «1+1» Натальи Мосейчук – получила учитель начальных классов из Кролевца Виктория Щербакова.

Она обучает детей с инвалидностью. А учительница из Сум Виктория Ломака вошла в десятку лучших.

Победил же в национальной премии Global Teacher Prize Ukraine Василий Дякив из Залещиков Тернопольской области. Победитель получил 250 000 гривен, поездку на самое большое образовательное событие Global Education and Skills Forum и год бесплатного обучения от организатора премии – «Освитории». Торжественная церемония награждения с красной дорожкой и праздничным концертом состоялась 3 октября возле Арки Дружбы народов.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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