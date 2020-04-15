Сумская боксерша взяла «бронзу»

На ринг выходили женщины, молодежь юниорки и девушки. Сумчанка Кристина Ющук заняла третье место в весовой категории до 60 кг среди молодежи.
Таким образом она попала в сборную Украины.
Подготовили спортсменку тренеры Виталий Воловик и Роман Сытник.
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