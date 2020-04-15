Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03334

Сумская боксерша взяла «бронзу»

На выходных в Харькове проходил чемпионат Украины по боксу.

На ринг выходили женщины, молодежь юниорки и девушки. Сумчанка Кристина Ющук заняла третье место в весовой категории до 60 кг среди молодежи.

Таким образом она попала в сборную Украины.

Подготовили спортсменку тренеры Виталий Воловик и Роман Сытник.

Спорт Бокс

По тематике

В Шостке умер известный тренер
03.10.2020 21:04

В Шостке умер известный тренер

Сегодня, 3 октября, после тяжелой болезни скончался Заслуженный тренер Украины Никандр Русских....

Иван Редкач провел спарринг с чемпионом мира (видео)
11.07.2020 08:53

Иван Редкач провел спарринг с чемпионом мира (видео)

Шосткинскому боксеру-профессионалу крепко досталось от американца Джервонта Дэвиса....

Когда сумской боксер ввернется на ринг
04.07.2020 20:24

Когда сумской боксер ввернется на ринг

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0; 10 КО) на своей официальной странице в Instagram рассказал, когда собирается вернуться на ринг....

Тарас Шелестюк рассчитывает однажды получить чемпионский бой
22.04.2020 09:04

Тарас Шелестюк рассчитывает однажды получить чемпионский бой

34-летний сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) высказался о своих планах....

Тарас Шелестюк показал свою домашнюю тренировку (видео)
15.04.2020 09:57

Тарас Шелестюк показал свою домашнюю тренировку (видео)

Новое видео тренировки на YouTube-канале сумского боксера-профессионала Тараса Шелестюка....

view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Сегодня 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Сегодня 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Сегодня 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
Вчера 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.