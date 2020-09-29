В Сумах автобусный маршрут №62 продлен до Тимирязевки Служба движения КП СГС «Электроавтотранс» продлила маршрут автобуса №62 «Барановка - Аэропорт».

По обновленной схеме коммунальные автобусы будут курсировать в тестовом режиме в пиковые часы со вторника, 6 октября.

В печатном виде расписание будет размещен на остановках «ЦУМ» (в обоих направлениях движения) и на конечных остановках маршрута. Через несколько дней график будет отображаться и в режиме on-line на сайте - http://troleybus.sumy.ua/grafiki-ruhu.

Время прибытия / отправления может буди откорректировано по обращению пассажиров. Предложения по расписанию просят предоставлять по (0542) 65-22-33 или в форме сообщений на официальной странице КП СГС «Электроавтотранс» или в комментариях.