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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02273

На Сумщині найбільше карантин порушують у транспорті, салонах краси, закладах торгівлі

З 28 вересня по 4 жовтня працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області перевірено діяльність 529 суб’єктів господарювання. Недотримання протиепідемічного режиму встановлено на 165 з них, що становить 31,2% (за попередній тиждень – 26,5%).

Складено 52 протоколи на посадових осіб щодо адмінправопорушення, надано 136 приписів з вимогами про усунення порушень.

Найбільше порушень протиепідемічних вимог – у транспорті, перукарнях та салонах краси, закладах продовольчої та непродовольчої торгівлі, а також у закладах громадського харчування. На 25% зросла кількість порушень, виявлених на продовольчих ринках.

За останній тиждень Сумська область за показниками щоденної захворюваності вийшла в «лідери». Показник виявлених випадків на 100 тис. населення в області 4 жовтня перевищив 2,5 раза.

На жаль, як показує статистика захворювання, більшість керівників органів місцевого самоврядування не вважають питання профілактики поширення коронавірусної інфекції серед пріоритетів своєї роботи.

У районних центрах області продовжують святкувати Дні міста, проводять хресні ходи, інші масові заходи. Так, на минулому тижні у м. Путивль масштабно відсвяткували День міста, що заборонено постановою Кабміну №641.У разі спалаху коронавірусної інфекції на зазначеній території, фактом порушення виконання вимог діючої постанови будуть займатися правоохоронні органи.

Недотримання карантинних обмежень на території м. Суми вже призвели до катастрофічного погіршення епідситуації в обласному центрі, тому всіх керівників органів місцевого самоврядування області закликали виконувати вимоги вищезазначеної постанови.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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