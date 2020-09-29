У Сумській школі №12 пройшов інноваційний захід Традиційно у переддень свята працівників освіти у Сумській школі №12 проходить Урок від метра.

Всього лише на один урок можливість відчути себе вчителями одержували видатні представники Сумщини.

Цьогоріч звичний формат події змінився. Тож провести урок адміністрація закладу запропонувала батькам учнів. Погодившись на проведення майстер-класів, мами й татусі не підозрювали, як почнуть хвилюватися напередодні заходу. Одна з мам, якій випала нагода відчути себе вчителькою, чесно визнала, що й не підозрювала, як складно втримати увагу, зацікавити дітей і при цьому ще й навчити їх.

На превеликий жаль, несприятлива епідеміологічна ситуація внесла свої корективи. Саме тому батьки проводили заняття дистанційно або ж офлайн за наявності негативного ПЛР-тесту.

У цей день учням представили різноманітні заняття, розповіли історії успіху та розкрили професійні секрети. Діти навперебій розповідали про своїх нових учителів та цікавинки, які почули від них. Для учнів та батьків це був цінний та корисний досвід.

Адміністрація закладу висловила щиру подяку батькам за цей експеримент, за освоєння нових платформ для спілкування, за співпрацю, за бажання допомогти і включитися в проєкт заради дітей.

Ольга Бескорса