На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных По состоянию на 6 октября в Сумской области 5676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 223 человек (Сумы - 169, Шостка - 2, Ромны - 4, Ахтырка - 3, Глухов - 3, Лебедин - 7, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Лебединский - 3, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 1, Роменский р-н - 2, Сумской р-н - 19, Тростянецкий р-н - 1, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 85 летальных случаев, из них 5 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Глухов - 1, Роменский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 2003 человека, из них за минувшие сутки - 67 (Сумы - 51, Лебедин - 10 Белопольский р-н - 6).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 3607 случаев заболевания, в Сумском районе - 387, Белопольский район - 136, Бурынский район - 34, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов - 42, Глуховский район – 27, г. Конотоп - 270, Конотопский район - 64, Краснопольский р-н - 54, Кролевецкий район - 117, г. Лебедин - 118, Лебединский р-н – 21, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 99, г. Ахтырка - 136, Ахтырский р-н - 36, Путивльский район – 17, г. Ромны - 153, Роменский район - 70, Середина-Будский р-н - 39, Тростянецкий район - 100, г. Шостка - 126, Шосткинский р-н - 9, Ямпольский р-н - 10.