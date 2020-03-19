В Сумах открыли уголовное дело по факту убийства собаки

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетних) УК Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам следствия действиям лица будет дана правовая оценка», - написала она, сославшись на сообщение сумского общества защиты животных в Фейсбуке.
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