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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05235

В Сумах открыли уголовное дело по факту убийства собаки

Пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства собаки в Сумах в районе Тепличного.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетних) УК Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам следствия действиям лица будет дана правовая оценка», - написала она, сославшись на сообщение сумского общества защиты животных в Фейсбуке.

Право Жестокое обращение

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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