В Сумах открыли уголовное дело по факту убийства собаки Пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко сообщила об открытии уголовного производства по факту убийства собаки в Сумах в районе Тепличного.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 299 (жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетних) УК Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам следствия действиям лица будет дана правовая оценка», - написала она, сославшись на сообщение сумского общества защиты животных в Фейсбуке.