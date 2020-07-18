На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Николая Парубоченко

По словам чиновника, пенсионер еще 17 сентября ушел в лес заготавливать дрова, но до сих пор домой не вернулся, местонахождение его остается неизвестным.
На вид разыскиваемому 70 лет, худощавого телосложения, ростом около 160-165 см. Волосы короткие темно-русого цвета, нос прямой, глаза серого цвета.
Работники полиции начали поиски пропавшего мужчины, и обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация, которая может помочь в его поисках, сообщите об этом в Путивльское отделение полиции по адресу: г. Путивль, ул. Иоанна Путивльского, 42, или по тел. (05442) 5-46-61, (050) 30-79-817.
Отдел коммуникации полиции Сумской области
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