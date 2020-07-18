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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14268

На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Николая Парубоченко

Об исчезновении 71-летнего жителя села Бояро-Лежачи, что на Путивльщине, в полицию сообщил сельский голова.

По словам чиновника, пенсионер еще 17 сентября ушел в лес заготавливать дрова, но до сих пор домой не вернулся, местонахождение его остается неизвестным.

На вид разыскиваемому 70 лет, худощавого телосложения, ростом около 160-165 см. Волосы короткие темно-русого цвета, нос прямой, глаза серого цвета.

Работники полиции начали поиски пропавшего мужчины, и обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если вам известна какая-либо информация, которая может помочь в его поисках, сообщите об этом в Путивльское отделение полиции по адресу: г. Путивль, ул. Иоанна Путивльского, 42, или по тел. (05442) 5-46-61, (050) 30-79-817.

Отдел коммуникации полиции Сумской области

Право Пропал без вести

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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