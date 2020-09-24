Полицейские Шостки разыскивают аферистов, которым пенсионерка отдала 60 тысяч

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 83-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что вечером на ее домашний телефон позвонил неизвестный. В разговоре собеседник назвался врачом и рассказал, что ее дочь получила переломы обеих ног в результате дорожно-транспортного происшествия и срочно нуждается в операции. Стоимость оперативного хирургического вмешательства для ее дочери будет стоить 130 000 гривен.
Таких денег у старушки не было, о чем она сообщила собеседнику. Тот согласился на любую сумму, которую соберет пенсионерка.
В дальнейшем разговоре «врач» узнал адрес женщины и попросил ее написать заявление о добровольном взносе. А уже через несколько минут в ее квартиру постучался посыльный, которому заявительница отдала 12500 гривен и 1950 долларов США.
Только на утро потерпевшая догадалась позвонить дочери. И в разговоре с ней поняла, что стала жертвой мошенников.
Сама же пострадавшая говорит правоохранителям, что знала о таких мошеннических схемах, но телефонный собеседник был очень убедителен.
По факту мошенничества в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Жительница Сум в мошеннической схеме выполняла роль «курьера» - приходила к пожилым людям и получала от них деньги, якобы необходимые...
Мошенники еще раз использовали известную схему «ваш родственник пострадал в ДТП», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....
Очередной жертвой злоумышленников стала 36-летняя ахтырчанка, которая продиктовала неизвестному собеседнику секретные данные своих банковских карт, в результате чего потеряла все...
Именно в такую ловушку попала жительница Шостки, которая поверила телефонным собеседникам и отдала «посsльному» более 20000 гривен на якобы срочную...
Еще одной жертвой мошенников стал житель Ахтырского района. Попытка приобрести дизельное топливо через сеть Интернет обернулась для 22-летнего мужчины потерей...