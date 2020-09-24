Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50241

Полицейские Шостки разыскивают аферистов, которым пенсионерка отдала 60 тысяч

Пытаясь материально помочь дочери, которая якобы получила серьезные травмы после ДТП, 83-летняя женщина отдала мошенникам более 60 000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 83-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что вечером на ее домашний телефон позвонил неизвестный. В разговоре собеседник назвался врачом и рассказал, что ее дочь получила переломы обеих ног в результате дорожно-транспортного происшествия и срочно нуждается в операции. Стоимость оперативного хирургического вмешательства для ее дочери будет стоить 130 000 гривен.

Таких денег у старушки не было, о чем она сообщила собеседнику. Тот согласился на любую сумму, которую соберет пенсионерка.

В дальнейшем разговоре «врач» узнал адрес женщины и попросил ее написать заявление о добровольном взносе. А уже через несколько минут в ее квартиру постучался посыльный, которому заявительница отдала 12500 гривен и 1950 долларов США.

Только на утро потерпевшая догадалась позвонить дочери. И в разговоре с ней поняла, что стала жертвой мошенников.

Сама же пострадавшая говорит правоохранителям, что знала о таких мошеннических схемах, но телефонный собеседник был очень убедителен.

По факту мошенничества в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

30.09.2020 14:32

В Сумах полиция поймала мошенницу, которая обирала пенсионеров

Жительница Сум в мошеннической схеме выполняла роль «курьера» - приходила к пожилым людям и получала от них деньги, якобы необходимые...

29.09.2020 16:07

В Конотопе пенсионер отдал аферистам больше 100 тыс. грн

Мошенники еще раз использовали известную схему «ваш родственник пострадал в ДТП», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области....

28.09.2020 16:50

Ахтырчанка потеряла 25 тысяч грн после разговора с псевдобанкиром

Очередной жертвой злоумышленников стала 36-летняя ахтырчанка, которая продиктовала неизвестному собеседнику секретные данные своих банковских карт, в результате чего потеряла все...

25.09.2020 17:50

На Сумщине аферисты-псевдоврачи выманивают у пожилых людей деньги

Именно в такую ловушку попала жительница Шостки, которая поверила телефонным собеседникам и отдала «посsльному» более 20000 гривен на якобы срочную...

24.09.2020 14:12

Интернет-аферисты обобрали ахтырчанина почти на 15 тыс. грн

Еще одной жертвой мошенников стал житель Ахтырского района. Попытка приобрести дизельное топливо через сеть Интернет обернулась для 22-летнего мужчины потерей...

Новости

На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных
Сегодня 09:23
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19
Сегодня 14:54
Поджигателю с Глуховщины может грозить штраф до 153 тысяч гривен
Сегодня 14:49
Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса
Сегодня 14:33
На Сумщині фестиваль «Youth-Fest-2020» пройде в онлайн-форматі
Сегодня 14:25
На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»
Сегодня 14:12
На Сумщине патрульные будут искать ямы на дорогах
Сегодня 13:54
В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу
Сегодня 13:46
За 9 месяцев в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 4890 млн гривен собственных доходов
Сегодня 13:30
В Сумском районе ночью пожарные ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 13:08
Сумские армрестлеры отличились на чемпионате Украины
Сегодня 12:50
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Вчера 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Вчера 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Вчера 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.