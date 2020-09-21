Шосткинско-сумская команда отыграла второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве 2-4 октября в Виннице проходил II тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди мужских команд (Высшая и Суперлига).

Сборная шосткинской КДЮСШ «Барса» и сумской СДЮШОР «Динамо» ХК «Шостка-Динамо» Сумская область сыграла три игры в Высшей лиге, в которых одержала две победы над ХК «Политехник-Старт» (Житомирская область) 5:0 и над Сборной Черновицкой области 2:0.

По итогам двух туров у наших хоккеистов 11 очков и 4-е место в турнирной таблице.