Шосткинско-сумская команда отыграла второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Сборная шосткинской КДЮСШ «Барса» и сумской СДЮШОР «Динамо» ХК «Шостка-Динамо» Сумская область сыграла три игры в Высшей лиге, в которых одержала две победы над ХК «Политехник-Старт» (Житомирская область) 5:0 и над Сборной Черновицкой области 2:0.
По итогам двух туров у наших хоккеистов 11 очков и 4-е место в турнирной таблице.
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