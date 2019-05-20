Сумские армрестлеры отличились на чемпионате Украины В г. Приморск прошел чемпионат Украины среди юношей, юниоров и молодежи по армрестлингу.

Сумские рукоборцы завоевали на турнире 2 медали: Ростислав Литовцев – 1-е место до 15 лет в весе +65кг, Алексей Жижа – 2-е место до 18 лет +80 кг. Ярослав Рябоконь 5-е место до 18 лет 80 кг. Подготовил спортсменов тренер Евгений Литовцев.