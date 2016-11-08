За 9 месяцев в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 4890 млн гривен собственных доходов По информации областного Департамента финансов, это обеспечило выполнение годового утвержденного местными советами объема на 69,1%. По сравнению с прошлым годом доходная часть местных бюджетов выросла на 3,5%, или на 163,3 млн гривен.

19 местных бюджетов области не выполнили утвержденных местными советами объемов на январь - сентябрь 2020 года, а именно: города Глухов, Ромны, Белопольский, Великописаревский, Кролевецкий, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий районы, Николаевская (Белопольского района), Хотинская, Боромлянская, Нижнесыроватская, Камышанская, Тростянецкая, Шосткинская, Сумская, Конотопская, Белопольская, Ахтырская объединенные территориальные громады. Также произошло снижение фактических поступлений по сравнению с прошлым годом по городу Ромны, по 5 районам: Роменскому, Ахтырскому, Белопольскому, Бурынскому, Лебединскому и по 7 ОТГ: Чернетчинской, Коровинской, Бездрицкой, Боромлянской, Липоводолинской, Камышанской, Белопольской.