Установлены новые эпизоды в резонансном уголовном деле: известному фотографу изменено подозрение Сумской местной прокуратурой изменено сообщение о подозрении фотографу с Полтавщины, задержанному за совершение преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней.

Напоминаем, что 31-летнего мужчину правоохранители задержали 2 августа 2020 года после того, как он приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.

Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Пока он находится в СИЗО, следствием установлено еще четыре девочки, с которыми он совершал развратные действия. В момент совершения преступлений им было от 9 до 12 лет. Одного ребенка он под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру в Киеве. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. С четвертой девушкой подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде.

Вместе с тем, во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли огнестрельное оружие и восемнадцать патронов.

Действия подозреваемого отныне квалифицированы по:

- ч. 4 ст. 152 УК Украины - совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело человека, не достигшего четырнадцати лет;

- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие, совершенное повторно;

- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;

- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Досудебное следствие, которое осуществляется Сумским отделом полиции, продолжается. За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.