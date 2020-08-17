Установлены новые эпизоды в резонансном уголовном деле: известному фотографу изменено подозрение

Напоминаем, что 31-летнего мужчину правоохранители задержали 2 августа 2020 года после того, как он приехал в Сумскую область к 9-летней девочке, с которой познакомился в интернете. Мужчина пообещал свозить ребенка в Макдональдс, однако отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование.
Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Пока он находится в СИЗО, следствием установлено еще четыре девочки, с которыми он совершал развратные действия. В момент совершения преступлений им было от 9 до 12 лет. Одного ребенка он под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру в Киеве. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. С четвертой девушкой подозреваемый общался через социальную сеть, при этом угрозами заставлял присылать ему свои фото в обнаженном виде.
Вместе с тем, во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли огнестрельное оружие и восемнадцать патронов.
Действия подозреваемого отныне квалифицированы по:
- ч. 4 ст. 152 УК Украины - совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело человека, не достигшего четырнадцати лет;
- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие, совершенное повторно;
- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;
- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
Досудебное следствие, которое осуществляется Сумским отделом полиции, продолжается. За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Сумской местной прокуратурой утверждено и 30 сентября 2020 направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего сумчанина, который совершил сексуальное...
Сегодня, 10 сентября, подозреваемого в изнасиловании и совращении малолетней по решению Ковпаковского районного суда г. Сумы оставили под стражей без...
Об этом сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил представитель городского отдела полиции....
Возбуждено уголовное производство по статье "Сексуальное насилие"....
Полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство и изнасилование малолетних детей....