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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24275

В Сумах отметили 200-летие Ивана Харитоненко

Глава облгосадминистрации Роман Грищенко вместе с мэром Сум Александром Лысенко и народным депутатом Татьяной Рябухой почтили память известного украинского деятеля и мецената.

Во время возложения цветов к памятнику одном из строителей Сум городской голова Александр Лысенко отметил, что память человека, который стоял у истоков истории нашего города, является традицией всех сумчан. По его словам, Иван Харитоненко был гордостью не только города, но и всей страны, а его слова и поступки всегда будут примером для подражания и образцом силы воли и яркого патриотизма.

«В этом году мы отмечаем 200-летие Ивана Харитоненко и 100-летие Михаила Лушпы, и эти даты стимулируют нас изучать опыт выдающихся горожан, подражать их стратегии развития города и строить не менее грандиозные планы. Мы же сделаем все, чтобы Сумы стали такими, какими хотели их видеть их наши славные земляки - комфортными, удобными и цветущими. В частности, уже сегодня мы ремонтируем парки, скверы, и ряд других инфраструктурных объектов, а заодно восстанавливаем историческую справедливость, восстанавливая объекты, которые были созданы более ста лет назад, однако заслуживают того, чтобы их еще увидели и знали и будущие поколения. И, вспоминая Ивана Герасимовича, мы говорим не только о городе, а в первую очередь о людях, которых он сплотил, чтобы Сумы из уездного городка стали областным центром, поэтому следуем и совершенствуем родной город над Пслом» - подчеркнул Александр Лысенко.

Отдельно руководитель города отметил, что местные власти готовы принять усадьбу Харитоненко в коммунальную собственность и участвовать в совместных проектах, прибавив средства Сумской городского громады к средствам Государственного фонда регионального развития для восстановления исторического памятника, который пока находится на балансе Министерства образования и науки Украины.

Общество Иван Харитоненко

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