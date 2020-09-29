В Глуховской больнице развернуты 26 ковидных коек В Глуховской больнице развернуты 26 коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

Он обратился к жителям Сумщины от имени медицинских работников, которые из последних сил борются с осложнениями коронавирусной болезни, с призывом: «Давайте оправимся от сетей равнодушия и станем социально ответственными».

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 в области усложняется, а в последние дни фиксируются новые антирекорды. Сегодня руководство области, организаторы здравоохранения и медицинские работники делают все возможное, чтобы организовать процесс лечения больных.

Начальник управления здравоохранения сообщил: «Развернуто дополнительно 26 коек в Глуховской городской больнице (всего в области 636), для оказания медицинской помощи в ближайшее время будут задействованы другие заведения. Медицинские работники также болеют, и предоставление качественной медицинской помощи может оказаться под угрозой. Давайте ценить жизнь и здоровье близких, ограничивать контакты, в общественных местах носить маски, придерживаться дистанции! Запомним - медики лечат, а за профилактику отвечаем мы все!».

Также Сергей Бутенко напомнил тем, кто организует массовые мероприятия в это сложное время, о предусмотренной законодательством ответственности.