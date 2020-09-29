Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30353

В Путивле пьяный водитель сбил велосипедиста

В ДТП на Сумщине тяжело пострадал велосипедист - полиция разыскала и задержала нетрезвого водителя авто.

Происшествие случилось 5 октября, в 21:36, на улице Слободская города Путивль. О ДТП на линию «102» сообщили очевидцы происшествия. Как установили сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на вызов, местные супруги на велосипедах возвращались домой, когда мужчину сбил мимо проезжающий автомобиль. Не снижая скорости, водитель с места аварии скрылся. Что касается потерпевшего, то его в бесконтактном состоянии немедленно госпитализировали в больницу. За жизнь 24-летнего путивлянина борются не только местные врачи, но и вызванные из областного центра специалисты-реаниматологи.

Правоохранители опросили возможных свидетелей ДТП и установили марку машины. На поиски легковушки и водителя был поднят весь личный состав Путивльского отделения полиции, соответствующие ориентировки направлены в соседние подразделения.

Через несколько часов полицейские установили и личность водителя и его место жительства. Это оказался 34-летний житель райцентра. Когда правоохранители приехали к нему домой, мужчина спал. Его «Опель Кадетт» имел характерные для ДТП повреждения.

Полицейские разбудили водителя и опросили. Поскольку он находился в состоянии опьянения, его доставили на соответствующее обследование. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

По тематике

Вчера 14:40

В Сумах пешеход попал под колеса авто

Сегодня, 5 октября, около 13.00 произошло ДТП на ул. Чорновола....

В Сумах пьяный водитель врезался в две припаркованных во дворе легковушки
04.10.2020 09:27

В Сумах пьяный водитель врезался в две припаркованных во дворе легковушки

Не смог проехать незамеченным - патрульные составили 2 административных материала на нетрезвого водителя, который совершил ДТП....

В Сумах автоледи на джипе сбила пенсионерку на пешеходном переходе
04.10.2020 09:18

В Сумах автоледи на джипе сбила пенсионерку на пешеходном переходе

2 октября, в 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Луговая - Ярослава Мудрого....

02.10.2020 17:27

В Сумах пьяный водитель без прав совершил, а затем покинул место ДТП (видео)

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на площади Покровской....

01.10.2020 14:13

В Сумах сбили школьника: водитель скрылся с места ДТП

30 сентября в Сумах на ул. Заливной произошло ДТП....

Новости

На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных
Сегодня 09:23
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19
Сегодня 14:54
Поджигателю с Глуховщины может грозить штраф до 153 тысяч гривен
Сегодня 14:49
Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса
Сегодня 14:33
На Сумщині фестиваль «Youth-Fest-2020» пройде в онлайн-форматі
Сегодня 14:25
На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»
Сегодня 14:12
На Сумщине патрульные будут искать ямы на дорогах
Сегодня 13:54
В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу
Сегодня 13:46
За 9 месяцев в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 4890 млн гривен собственных доходов
Сегодня 13:30
В Сумском районе ночью пожарные ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 13:08
Сумские армрестлеры отличились на чемпионате Украины
Сегодня 12:50
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Вчера 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Вчера 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Вчера 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.