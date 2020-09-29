В Путивле пьяный водитель сбил велосипедиста В ДТП на Сумщине тяжело пострадал велосипедист - полиция разыскала и задержала нетрезвого водителя авто.

Происшествие случилось 5 октября, в 21:36, на улице Слободская города Путивль. О ДТП на линию «102» сообщили очевидцы происшествия. Как установили сотрудники полиции, которые оперативно прибыли на вызов, местные супруги на велосипедах возвращались домой, когда мужчину сбил мимо проезжающий автомобиль. Не снижая скорости, водитель с места аварии скрылся. Что касается потерпевшего, то его в бесконтактном состоянии немедленно госпитализировали в больницу. За жизнь 24-летнего путивлянина борются не только местные врачи, но и вызванные из областного центра специалисты-реаниматологи.

Правоохранители опросили возможных свидетелей ДТП и установили марку машины. На поиски легковушки и водителя был поднят весь личный состав Путивльского отделения полиции, соответствующие ориентировки направлены в соседние подразделения.

Через несколько часов полицейские установили и личность водителя и его место жительства. Это оказался 34-летний житель райцентра. Когда правоохранители приехали к нему домой, мужчина спал. Его «Опель Кадетт» имел характерные для ДТП повреждения.

Полицейские разбудили водителя и опросили. Поскольку он находился в состоянии опьянения, его доставили на соответствующее обследование. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В полиции открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 УК Украины, в рамках которого проводятся следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.