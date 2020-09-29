На Сумщине полицейские разыскали и вернули в семью малолетнего беглеца Событие произошло в одном из сел Середина-Будского района. Девятилетний мальчик не вернулся к ужину домой.

Об исчезновении своего 9-летнего сына в полицию Середина-Буды сообщил отец мальчика. Он рассказал, что ребенок до вечера играл на улице с друзьями, но домой ночевать не пришел. Родители своими силами пытались разыскать мальчика, однако их поиски закончились неудачно.

На розыск малолетнего по тревоге был поднят личный состав Середина-Будского отделения полиции. Также им на помощь были направлены сотрудники полиции Шостки, Ямполя и Глухова.

«В поисках ребенка полицейские обошли все заброшенные здания в селе, - рассказывает Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - Как только начало светать - развернули поисковые мероприятия в ближайших к селу полях. Это дало свой результат - мальчика, замерзшего и испуганного, таки нашли и доставили домой».

Как выяснилось, ребенок, который был одет лишь в футболку и шорты, всю ночь провел в кустах. По его словам, он самовольно, не предупредив родителей, пошел после школы гулять на улицу. Вовремя не вернулся домой, а потому боялся, что его будут за это ругать. Переждать родительский гнев решил вне дома.

Сейчас с парнем и его родителями полицейские проводят профилактические беседы о возможных последствиях таких поступков. В свою очередь, семья уверяет правоохранителей, что они сделали определенные выводы, и подобных ситуаций в дальнейшем будут избегать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.