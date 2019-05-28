В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу

Организатором соревнований выступила Ахтырский городской совет совместно с общественной организацией «Спортивно-технический авто-мотоклуб «Нефтяник», Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области и предпринимателями города.
Сумщину на чемпионате представляли спортсмены городов Сумы, Ахтырка, Конотоп, Ромны, Шостка, пгт Липовая Долина, села Токари.
Победителями и призерами Открытого чемпионата Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу стали:
Среди детей в классе 50 см³:
I место - Пономаренко Матвей (Ромны)
II место - Шпак Ярослав (Днепр)
III место - Воскобойник Ярослав (Харьков)
Среди детей в классе 65 см³:
I место - Полуян Максим (Ромны)
II место - Бабута Александр (Ромны)
III место - Кириллов Владимир (Харьков)
Среди детей в классе 85 см³:
I место - Ситак Даниил (Ромны)
II место - Тетерядченко Никита (Харьков)
III место - Макаров Денис (Харьков)
Класс Квадроциклы дети (90 см³):
I место - Юшинов Денис (Харьков)
II место - Сурков Илья (Сумы)
III место - Семишкур Евангелина (Сумы)
Класс Квадроциклы дети (125 см³):
I место - Державецкий Матвей (Сумы)
II место - Садовничий Александр (Сумы)
Класс Любитель:
I место - Кириянов Дмитрий (Харьков)
II место - Серый-Козак Максим (Чигирин)
III место - Литвиненко Владимир (Нежин)
Класс Мастер:
I место - Диденко Сергей (Кременчуг)
II место - Пилецкий Денис (Полтава)
III место - Долгих Даниил (Харьков)
Класс ветераны І возрастная группа (45-50 лет):
І место - Лютый Андрей (Запорожье)
II место - Вернигора Руслан (Прилуки)
III место - Самойленко Александр (Полтава)
Класс ветераны ІІ возрастная группа (50-55 лет):
I место - Гайдар Александр (Запорожье)
II место - Петренко Виталий (Сумы)
III место - Масюк Игорь (Полтава)
Класс ветераны ІІІ возрастная группа (55-60 лет):
I место - Золотарев Сергей (Харьков)
II место - Сова Игорь (Харьков)
III место - Демьяненко Александр (Конотоп)
Класс Женщины:
I место - Зайцева Елена (Сумы)
Класс Воздушное охлаждение:
I место - Малышев Евгений (Ахтырка)
II место - Цыбин Николай (Ахтырка)
III место – Кутовый Роман (Ахтырка)
Класс Питбайк:
I место - Гейко Иван (Токари)
II место - Болотаев Нурид (Токари)
III место - Фарбак Сергей (Борисполь)
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