В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу 66 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Черниговской областей приняли участие в Открытом чемпионате Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу в одном из 13 классов.

Организатором соревнований выступила Ахтырский городской совет совместно с общественной организацией «Спортивно-технический авто-мотоклуб «Нефтяник», Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области и предпринимателями города. Сумщину на чемпионате представляли спортсмены городов Сумы, Ахтырка, Конотоп, Ромны, Шостка, пгт Липовая Долина, села Токари. Победителями и призерами Открытого чемпионата Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу стали: Среди детей в классе 50 см³: I место - Пономаренко Матвей (Ромны) II место - Шпак Ярослав (Днепр) III место - Воскобойник Ярослав (Харьков) Среди детей в классе 65 см³: I место - Полуян Максим (Ромны) II место - Бабута Александр (Ромны) III место - Кириллов Владимир (Харьков) Среди детей в классе 85 см³: I место - Ситак Даниил (Ромны) II место - Тетерядченко Никита (Харьков) III место - Макаров Денис (Харьков) Класс Квадроциклы дети (90 см³): I место - Юшинов Денис (Харьков) II место - Сурков Илья (Сумы) III место - Семишкур Евангелина (Сумы) Класс Квадроциклы дети (125 см³): I место - Державецкий Матвей (Сумы) II место - Садовничий Александр (Сумы) Класс Любитель: I место - Кириянов Дмитрий (Харьков) II место - Серый-Козак Максим (Чигирин) III место - Литвиненко Владимир (Нежин) Класс Мастер: I место - Диденко Сергей (Кременчуг) II место - Пилецкий Денис (Полтава) III место - Долгих Даниил (Харьков) Класс ветераны І возрастная группа (45-50 лет): І место - Лютый Андрей (Запорожье) II место - Вернигора Руслан (Прилуки) III место - Самойленко Александр (Полтава) Класс ветераны ІІ возрастная группа (50-55 лет): I место - Гайдар Александр (Запорожье) II место - Петренко Виталий (Сумы) III место - Масюк Игорь (Полтава) Класс ветераны ІІІ возрастная группа (55-60 лет): I место - Золотарев Сергей (Харьков) II место - Сова Игорь (Харьков) III место - Демьяненко Александр (Конотоп) Класс Женщины: I место - Зайцева Елена (Сумы) Класс Воздушное охлаждение: I место - Малышев Евгений (Ахтырка) II место - Цыбин Николай (Ахтырка) III место – Кутовый Роман (Ахтырка) Класс Питбайк: I место - Гейко Иван (Токари) II место - Болотаев Нурид (Токари) III место - Фарбак Сергей (Борисполь)