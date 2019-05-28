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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу

66 спортсменов из Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Черниговской областей приняли участие в Открытом чемпионате Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу в одном из 13 классов.

Организатором соревнований выступила Ахтырский городской совет совместно с общественной организацией «Спортивно-технический авто-мотоклуб «Нефтяник», Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области и предпринимателями города.

Сумщину на чемпионате представляли спортсмены городов Сумы, Ахтырка, Конотоп, Ромны, Шостка, пгт Липовая Долина, села Токари.

Победителями и призерами Открытого чемпионата Сумской области и города Ахтырка по мотокроссу стали:

Среди детей в классе 50 см³:

I место - Пономаренко Матвей (Ромны)

II место - Шпак Ярослав (Днепр)

III место - Воскобойник Ярослав (Харьков)

Среди детей в классе 65 см³:

I место - Полуян Максим (Ромны)

II место - Бабута Александр (Ромны)

III место - Кириллов Владимир (Харьков)

Среди детей в классе 85 см³:

I место - Ситак Даниил (Ромны)

II место - Тетерядченко Никита (Харьков)

III место - Макаров Денис (Харьков)

Класс Квадроциклы дети (90 см³):

I место - Юшинов Денис (Харьков)

II место - Сурков Илья (Сумы)

III место - Семишкур Евангелина (Сумы)

Класс Квадроциклы дети (125 см³):

I место - Державецкий Матвей (Сумы)

II место - Садовничий Александр (Сумы)

Класс Любитель:

I место - Кириянов Дмитрий (Харьков)

II место - Серый-Козак Максим (Чигирин)

III место - Литвиненко Владимир (Нежин)

Класс Мастер:

I место - Диденко Сергей (Кременчуг)

II место - Пилецкий Денис (Полтава)

III место - Долгих Даниил (Харьков)

Класс ветераны І возрастная группа (45-50 лет):

І место - Лютый Андрей (Запорожье)

II место - Вернигора Руслан (Прилуки)

III место - Самойленко Александр (Полтава)

Класс ветераны ІІ возрастная группа (50-55 лет):

I место - Гайдар Александр (Запорожье)

II место - Петренко Виталий (Сумы)

III место - Масюк Игорь (Полтава)

Класс ветераны ІІІ возрастная группа (55-60 лет):

I место - Золотарев Сергей (Харьков)

II место - Сова Игорь (Харьков)

III место - Демьяненко Александр (Конотоп)

Класс Женщины:

I место - Зайцева Елена (Сумы)

Класс Воздушное охлаждение:

I место - Малышев Евгений (Ахтырка)

II место - Цыбин Николай (Ахтырка)

III место – Кутовый Роман (Ахтырка)

Класс Питбайк:

I место - Гейко Иван (Токари)

II место - Болотаев Нурид (Токари)

III место - Фарбак Сергей (Борисполь)

Спорт Мотокросс

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