На Сумщине патрульные будут искать ямы на дорогах Стартовал ежегодный осенний комиссионный осмотр улично-дорожной сети.

Инспекторы отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции начали осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов Сумщины.

Проверка проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания улично-дорожной сети после окончания летнего сезона и надлежащей подготовки ее к зимнему периоду эксплуатации. Осмотр продлится до 30 октября.

Выявленные в ходе проверки недостатки патрульные будут фиксировать в актах осмотра и выдавать требования (предписания) ответственным лицам за содержание автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов для их устранения.