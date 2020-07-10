На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча» 18-летний парень требовал «магарыч» от парня из соседнего района за то, что тот ездит к местной девушки. А когда не получил желаемого - решил его проучить.

Молодой человек, зная, что парень оставил свой мопед во дворе своей подруги, проник на территорию чужой усадьбы и выкатил двухколесник в кусты за огородами, после чего пошел по своим делам. Он никак не ожидал, что визитер, не найдя на привычном месте свое транспортное средство, обратится за помощью в полицию.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Роменского отдела полиции подробно опросили молодых людей и возможных свидетелей происшествия. А когда узнали о недавнем конфликте - разыскали и опросили его инициатора. И юноша во всем признался, не только указав местонахождение мопеда, но и рассказав об обстоятельствах совершения угона.

Сейчас транспортное средство правоохранители изъяли и вернули владельцу. Действия угонщика следователи квалифицировали как незаконное завладение транспортным средством и открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Окончательную «точку» в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.