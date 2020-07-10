На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»

Молодой человек, зная, что парень оставил свой мопед во дворе своей подруги, проник на территорию чужой усадьбы и выкатил двухколесник в кусты за огородами, после чего пошел по своим делам. Он никак не ожидал, что визитер, не найдя на привычном месте свое транспортное средство, обратится за помощью в полицию.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Роменского отдела полиции подробно опросили молодых людей и возможных свидетелей происшествия. А когда узнали о недавнем конфликте - разыскали и опросили его инициатора. И юноша во всем признался, не только указав местонахождение мопеда, но и рассказав об обстоятельствах совершения угона.
Сейчас транспортное средство правоохранители изъяли и вернули владельцу. Действия угонщика следователи квалифицировали как незаконное завладение транспортным средством и открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Окончательную «точку» в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как установили сотрудники роменской полиции, 19-летний житель райцентра, вмешавшись в ссору своей сестры с ее мужем, в пылу совершил угон...
Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проходя мимо домохозяйства одного из жителей райцентра, заметил...
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мототранспорт», проходящих на территории области, полицейские установили личность злоумышленника, который покусился на...
Как установили правоохранители, мужчина, будучи навеселе, потихоньку «одолжил» у знакомого мопед, чтобы добраться домой. Но транспортное средство так и не...
Полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который покусился на чужой мопед....