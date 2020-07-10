Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12262

На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»

18-летний парень требовал «магарыч» от парня из соседнего района за то, что тот ездит к местной девушки. А когда не получил желаемого - решил его проучить.

Молодой человек, зная, что парень оставил свой мопед во дворе своей подруги, проник на территорию чужой усадьбы и выкатил двухколесник в кусты за огородами, после чего пошел по своим делам. Он никак не ожидал, что визитер, не найдя на привычном месте свое транспортное средство, обратится за помощью в полицию.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Роменского отдела полиции подробно опросили молодых людей и возможных свидетелей происшествия. А когда узнали о недавнем конфликте - разыскали и опросили его инициатора. И юноша во всем признался, не только указав местонахождение мопеда, но и рассказав об обстоятельствах совершения угона.

Сейчас транспортное средство правоохранители изъяли и вернули владельцу. Действия угонщика следователи квалифицировали как незаконное завладение транспортным средством и открыли уголовное производство по ч.1 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Окончательную «точку» в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон

По тематике

Роменчанин второй раз угнал автомобиль зятя
26.08.2020 16:10

Роменчанин второй раз угнал автомобиль зятя

Как установили сотрудники роменской полиции, 19-летний житель райцентра, вмешавшись в ссору своей сестры с ее мужем, в пылу совершил угон...

14.08.2020 12:46

В Глухове полиция поймала неудачливого мотоугонщика

Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проходя мимо домохозяйства одного из жителей райцентра, заметил...

25.07.2020 12:11

Путивльские полицейские разыскали и вернули владельцу угнанный мопед

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мототранспорт», проходящих на территории области, полицейские установили личность злоумышленника, который покусился на...

21.07.2020 14:45

На Сумщине собутыльник украл у приятеля мопед

Как установили правоохранители, мужчина, будучи навеселе, потихоньку «одолжил» у знакомого мопед, чтобы добраться домой. Но транспортное средство так и не...

В Глухове угонщик украл мопед на глазах у полицейских
10.07.2020 14:15

В Глухове угонщик украл мопед на глазах у полицейских

Полицейские обнаружили 28-летнего мужчину, который покусился на чужой мопед....

Новости

На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных
Сегодня 09:23
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщину доставили тело курсанта, который погиб в авиакатастрофе в Харьковской области
Сегодня 15:12
У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19
Сегодня 14:54
Поджигателю с Глуховщины может грозить штраф до 153 тысяч гривен
Сегодня 14:49
Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса
Сегодня 14:33
На Сумщині фестиваль «Youth-Fest-2020» пройде в онлайн-форматі
Сегодня 14:25
На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»
Сегодня 14:12
На Сумщине патрульные будут искать ямы на дорогах
Сегодня 13:54
В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу
Сегодня 13:46
За 9 месяцев в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 4890 млн гривен собственных доходов
Сегодня 13:30
В Сумском районе ночью пожарные ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 13:08
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Вчера 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Вчера 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Вчера 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.