Поджигателю с Глуховщины может грозить штраф до 153 тысяч гривен На днях во время рейда у с. Кучеровка Глуховского района сотрудник Госэкоинспекции заметил дым, который распространялся со стороны поля.

Приблизившись к источнику задымления, экоинспектор обнаружил мужчину, который поджигал стерню и пожнивные остатки на землях сельхозназначения. Однако, увидев сотрудника Госэкоинспекции, правонарушитель бежал с поля, даже потеряв обувь и оставив свой мопед.

На место событий сразу была вызвана оперативно-следственная группа Глуховского ОП ГУНП в Сумской области, которые внесли данное событие было в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины. По имеющейся в Инспекции информации, правоохранители уже установили личность нарушителя. Теперь ему может грозить штраф в размере от 91800 до 153000 грн.

Всего в течение 9 месяцев 2020 года Государственная экологическая инспекция в Сумской области уже обнаружила 29 нарушений, связанных с огнем. В частности, за нарушение требований пожарной безопасности в лесах к административной ответственности привлечено 15 человек. Еще на 13 граждан составлены протоколы за самовольное выжигание сухой растительности и ее остатков.