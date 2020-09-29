У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19 Участникам судебных заседаний и посетителям суда сообщают о том, что у одного из работников Сумского апелляционного суда подтвержден случай COVID-19.

Он находится на больничном.

Вместе с тем, Сумской апелляционный суд работает в штатном режиме. Граждан, которые приходят в суд, просят соблюдать масочный режим, воздерживаться от посещения здания суда, особенно при наличии признаков заболевания (слабость, кашель, затруднение дыхания и т.п.) и обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Кроме того, напоминаем о возможности альтернативных способов обращения в суд:

-через подсистему «Электронный суд»;

- на официальный электронный адрес суда: inbox@sua.court.gov.ua;

- письмом на почтовый адрес: г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 28;

- через ящик, размещенный на 1-м этаже в суде.

Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://sua.court.gov.ua/sud4816/

Телефоны суда:

- приемная суда - 607-880

- канцелярия суда - 607-873;

- отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел суда - 607-886;

- отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел суда - 607-885.