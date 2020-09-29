У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19

Он находится на больничном.
Вместе с тем, Сумской апелляционный суд работает в штатном режиме. Граждан, которые приходят в суд, просят соблюдать масочный режим, воздерживаться от посещения здания суда, особенно при наличии признаков заболевания (слабость, кашель, затруднение дыхания и т.п.) и обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Кроме того, напоминаем о возможности альтернативных способов обращения в суд:
-через подсистему «Электронный суд»;
- на официальный электронный адрес суда: inbox@sua.court.gov.ua;
- письмом на почтовый адрес: г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 28;
- через ящик, размещенный на 1-м этаже в суде.
Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://sua.court.gov.ua/sud4816/
Телефоны суда:
- приемная суда - 607-880
- канцелярия суда - 607-873;
- отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел суда - 607-886;
- отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел суда - 607-885.
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