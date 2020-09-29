Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54189

У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19

Участникам судебных заседаний и посетителям суда сообщают о том, что у одного из работников Сумского апелляционного суда подтвержден случай COVID-19.

Он находится на больничном.

Вместе с тем, Сумской апелляционный суд работает в штатном режиме. Граждан, которые приходят в суд, просят соблюдать масочный режим, воздерживаться от посещения здания суда, особенно при наличии признаков заболевания (слабость, кашель, затруднение дыхания и т.п.) и обрабатывать руки дезинфицирующим средством. Кроме того, напоминаем о возможности альтернативных способов обращения в суд:

-через подсистему «Электронный суд»;

- на официальный электронный адрес суда: inbox@sua.court.gov.ua;

- письмом на почтовый адрес: г. Сумы, ул. Герасима Кондратьева, 28;

- через ящик, размещенный на 1-м этаже в суде.

Получить информацию о движении дела можно на официальном сайте суда https://sua.court.gov.ua/sud4816/

Телефоны суда:

- приемная суда - 607-880

- канцелярия суда - 607-873;

- отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению гражданских дел суда - 607-886;

- отдел обеспечения деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел суда - 607-885.

Общество Коронавирус

По тематике

Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса
Сегодня 14:33

Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса

Матч АФФК «Сумы» - «ХИТ» перенесен на декабрь....

На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных
Сегодня 09:23

На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных

По состоянию на 6 октября в Сумской области 5676 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19
Вчера 10:23

Сумщина в ТОП-3 по новым случаям COVID-19

За последние сутки в Сумской области подтверждено 282 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумах две школы перешли на онлайн-обучение
Вчера 10:13

В Сумах две школы перешли на онлайн-обучение

В связи с обострением ситуации с заболеванием COVID-19 сумские школьники уходят на дистанционное обучение....

На Сумщине уже 5453 случая заболевания COVID-19: подробности
Вчера 09:08

На Сумщине уже 5453 случая заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 5 октября в Сумской области 5453 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине еще 223 случая коронавируса: 5 летальных
Сегодня 09:23
10 кандидатів. Хто хоче бути мером Сум і що про них відомо
30.09.2020 20:09
На Сумщину доставили тело курсанта, который погиб в авиакатастрофе в Харьковской области
Сегодня 15:12
У работника Сумского апелляционного суд обнаружили COVID-19
Сегодня 14:54
Поджигателю с Глуховщины может грозить штраф до 153 тысяч гривен
Сегодня 14:49
Матч сумской команды перенесен из-за коронавируса
Сегодня 14:33
На Сумщині фестиваль «Youth-Fest-2020» пройде в онлайн-форматі
Сегодня 14:25
На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»
Сегодня 14:12
На Сумщине патрульные будут искать ямы на дорогах
Сегодня 13:54
В Ахтырке провели чемпионат по мотокроссу
Сегодня 13:46
За 9 месяцев в общий фонд местных бюджетов Сумщины поступило 4890 млн гривен собственных доходов
Сегодня 13:30
В Сумском районе ночью пожарные ликвидировали масштабный пожар
Сегодня 13:08
view counter

Статьи

Вчителів фізкультури навчать збирати гроші на власні освітні проєкти
Вчера 15:33
Дизайнерские ванны доступнее, чем вы думали ®
Вчера 13:40
Subaru Forester — описание и технические характеристики
Вчера 12:32
Андрей Орлик: В биатлоне нужно обдумывать каждую деталь
04.10.2020 13:07
Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів
02.10.2020 15:39
Офіційно: Володимир Лободін – кандидат на посаду міського голови від партії «ЗА МАЙБУТНЄ»
01.10.2020 09:03
Живи у власній квартирі вже зараз разом з іпотекою від ПРАВЕКС БАНКу ®
30.09.2020 17:08
Бездіяльність міської влади призвела до стрімкого поширення коронавірусної інфекції в м. Суми
30.09.2020 15:49
Унікальна можливість для безробітних Сумщини: бажаєте знайти роботу – навчайтеся
30.09.2020 12:30
Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини
29.09.2020 14:12
На Сумщині спостерігачі ОПОРИ написали перші заяви до поліції щодо порушення норм ведення агітації
29.09.2020 12:51
Социальная программа «Наш край»: страхование медиков Сумщины от коронавируса
29.09.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.