На Сумщину доставили тело курсанта, который погиб в авиакатастрофе в Харьковской области В Шостку прибыло тело Александра Бойко - курсанта, который трагически погиб 25 сентября в авиакатастрофе под Чугуевом Харьковской области.

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога. Напомним, прощание с погибшим состоится завтра, 7 октября. Траурные мероприятия пройдут в Шостке в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13. Церемония начнется в 11.30, траурное шествие - в 13.00.