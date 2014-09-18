На Сумщину доставили тело курсанта, который погиб в авиакатастрофе в Харьковской области

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Напомним, прощание с погибшим состоится завтра, 7 октября. Траурные мероприятия пройдут в Шостке в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13. Церемония начнется в 11.30, траурное шествие - в 13.00.
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